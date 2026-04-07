Festival “Tou na Via” estreia-se em Vialonga

A Sociedade Recreativa da Granja, em Vialonga, vai receber a primeira edição do festival “Tou na Via”, no próximo dia 30 de Maio.

Segundo a organização, este evento pretende promover artistas emergentes de hip hop da zona de Vialonga e dar visibilidade a novos talentos locais. O festival contará com cinco actuações ao vivo de artistas da freguesia e a entrada é gratuita.