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Cultura | 07-04-2026 15:00

Festival “Tou na Via” estreia-se em Vialonga

concerto hip hop rap mistura
foto ilustrativa
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Evento pretende divulgar artistas de Hip Hop da freguesia.

A Sociedade Recreativa da Granja, em Vialonga, vai receber a primeira edição do festival “Tou na Via”, no próximo dia 30 de Maio.
Segundo a organização, este evento pretende promover artistas emergentes de hip hop da zona de Vialonga e dar visibilidade a novos talentos locais. O festival contará com cinco actuações ao vivo de artistas da freguesia e a entrada é gratuita.

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