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Cultura | 07-04-2026 12:00

Ota celebra 25 de Abril com caminhada, convívio e música

Ota celebra 25 de Abril com caminhada, convívio e música
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Programa inclui actividades desportivas, almoço comunitário e animação musical ao longo de todo o dia.

A freguesia de Ota, Alenquer, vai assinalar o 52.º aniversário do 25 de Abril com um programa diversificado que convida a população a participar num dia de convívio, memória e celebração da liberdade.
A iniciativa decorre no próprio dia 25 de Abril e inclui actividades para todas as idades.
O programa tem início às 09h00, com uma caminhada a partir do Largo Mário Madeira, seguindo-se, meia hora depois, uma cãominhada. Ambas as actividades são de participação gratuita, mediante inscrição prévia até 23 de Abril.
O convívio prolonga-se para a hora de almoço, com um porco no espeto, servido no Campo de Jogos dos Linhates, a partir das 12h30. Durante a tarde, pelas 14h00, realiza-se a iniciativa “Perícia D’Ota”, que terá a entrega de prémios marcada para as 19h00, no Centro Social.
As comemorações terminam à noite, com animação musical assegurada pelo DJ John Goulart, a partir das 22h00, também no Centro Social.
A organização está a cargo da Junta de Freguesia de Ota, que convida toda a população a associar-se aos festejos.
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