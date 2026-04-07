Ota celebra 25 de Abril com caminhada, convívio e música

A freguesia de Ota, Alenquer, vai assinalar o 52.º aniversário do 25 de Abril com um programa diversificado que convida a população a participar num dia de convívio, memória e celebração da liberdade.

A iniciativa decorre no próprio dia 25 de Abril e inclui actividades para todas as idades.

O programa tem início às 09h00, com uma caminhada a partir do Largo Mário Madeira, seguindo-se, meia hora depois, uma cãominhada. Ambas as actividades são de participação gratuita, mediante inscrição prévia até 23 de Abril.

O convívio prolonga-se para a hora de almoço, com um porco no espeto, servido no Campo de Jogos dos Linhates, a partir das 12h30. Durante a tarde, pelas 14h00, realiza-se a iniciativa “Perícia D’Ota”, que terá a entrega de prémios marcada para as 19h00, no Centro Social.

As comemorações terminam à noite, com animação musical assegurada pelo DJ John Goulart, a partir das 22h00, também no Centro Social.

A organização está a cargo da Junta de Freguesia de Ota, que convida toda a população a associar-se aos festejos.