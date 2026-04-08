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Cultura | 08-04-2026 16:36

Exposição fotográfica "Momentos de Abril" em Tomar

Exposição fotográfica "Momentos de Abril" em Tomar
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A exposição fotográfica "Momentos de Abril", de Victor Valente, inaugura a 9 de Abril, às 19h00, no foyer do Cine-Teatro Paraíso, em Tomar

A exposição fotográfica "Momentos de Abril", de Victor Valente, inaugura a 9 de Abril, às 19h00, no foyer do Cine-Teatro Paraíso, em Tomar. A exibição reúne fotografias captadas pelo autor no dia 25 de Abril de 1974, nas ruas de Lisboa, e pode ser visitada entre 9 de Abril e 9 de Maio, de terça-feira a sábado, das 15h00 às 18h00.
Victor Valente tinha 23 anos e estudava na Escola Superior de Teatro quando foi acordado de madrugada de 25 de Abril de 1974 com a notícia da revolução. Pegou na máquina fotográfica, uma Nikkormat EL, e saiu para as ruas de Lisboa. "Entre gritos, cravos, tiros, soldados, gente, sobretudo gente, disparei a minha Nikkormat EL sempre que a situação o permitia", recorda o autor.
A exposição integra o projecto Caminhos, cofinanciado pelo FEDER através do Centro2030,que promove a cultura em rede nos municípios do Médio Tejo com uma lógica de proximidade ao território e às comunidades locais. Visa estimular a criação artística, apoiando artistas emergentes e promovendo residências e acções de mediação cultural, com o objectivo de alargar o acesso da população à programação cultural da região.

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