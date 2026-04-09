Arruda dos Vinhos recebe estágio musical que junta talento de todo o país

O 1.º Estágio “Sons do Vale Encantado”, promovido pela Banda Filarmónica da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos, está a afirmar-se como um importante ponto de encontro de talento, aprendizagem e partilha musical em Arruda dos Vinhos.

Sob a orientação do maestro convidado italiano Andrea Loss, a iniciativa reúne uma orquestra de sopros composta não apenas por músicos da banda anfitriã, de Arruda dos Vinhos, mas também por alunos e instrumentistas oriundos de diferentes pontos do país. Participam jovens e profissionais ligados a escolas, conservatórios e bandas filarmónicas de cidades como Lisboa, Montijo, Leiria e Portalegre, criando um ambiente artístico diversificado e enriquecedor, onde se cruzam múltiplas experiências e perspectivas musicais.

Para além do trabalho intensivo de preparação da orquestra, o estágio integrou ainda uma masterclass de direção de orquestra, que contou com a participação de seis maestros praticantes. Esta vertente pedagógica permitiu o aprofundamento de competências técnicas e interpretativas, reforçando o caráter formativo da iniciativa.

O balanço do estágio tem sido amplamente positivo, segundo a banda, sendo já considerado um sucesso tanto pela organização como pelos participantes. O entusiasmo vivido ao longo dos ensaios deixa antever um concerto final de elevada qualidade. O momento está marcado para dia 10 de Abril, pelas 21h30, na sede do Clube Arrudense, onde o público poderá assistir ao resultado deste trabalho colectivo. A entrada é livre.