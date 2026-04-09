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Cultura | 09-04-2026 10:34

Mercado da Liberdade celebra o 25 de Abril em Alhandra com artesanato, oficinas e animação

Mercado da Liberdade celebra o 25 de Abril em Alhandra com artesanato, oficinas e animação
Foto DR
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Ao longo do dia, o público poderá explorar diversas bancas de artesanato, doçaria e produtos regionais, valorizando o trabalho dos criadores locais.

A Associação de Artesãos de Alhandra promove, este domingo, dia 12 de Abril, mais uma edição do “Mercado da Liberdade”, um evento que convida a comunidade a celebrar o espírito da Revolução dos Cravos com um dia repleto de actividades, criatividade e convívio. A iniciativa decorrerá entre as 10h00 e as 18h00, no Jardim do Coreto, situado na Praça Soeiro Pereira Gomes, em Alhandra, e promete reunir artesãos, produtores locais e visitantes num ambiente festivo e familiar.
Ao longo do dia, o público poderá explorar diversas bancas de artesanato, doçaria e produtos regionais, valorizando o trabalho dos criadores locais. Além disso, estão previstas várias oficinas gratuitas e actividades para todas as idades, incentivando a participação activa dos visitantes. O programa inclui momentos como “Um Conto Contado”, às 10h30, e oficinas de sabonetes dinamizadas por Elsa Porteiro, do projeto Asle Sol, às 11h30 e às 15h00. Durante todo o dia, estará também disponível a Oficina dos Cravos, numa clara homenagem aos símbolos da liberdade.
Mais do que um mercado, esta é uma celebração da história, da cultura e da liberdade, proporcionando um espaço de encontro e partilha para toda a comunidade. A organização convida todos a marcar presença e a trazer familiares e amigos para um dia especial em Alhandra.

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