Sessão solene do 25 de Abril em Évora com Pacheco Pereira

A sessão solene do 25 de Abril, com a participação de Pacheco Pereira, está marcada para o dia 25, às 10:00, na Praça de Sertório.

Uma sessão solene com a participação do investigador e historiador José Pacheco Pereira e um concerto com a cantora Marisa Liz são os destaques das comemorações do 25 de Abril em Évora, divulgou hoje a câmara municipal.

Promovido pelo município, o programa comemorativo dos 52 anos da Revolução dos Cravos decorre entre os dias 22 e 25 deste mês e inclui “iniciativas culturais, institucionais e participativas que evocam os valores da liberdade, democracia e cidadania”.

Segundo a autarquia, a sessão solene do 25 de Abril, com a participação de Pacheco Pereira, está marcada para o dia 25, às 10:00, na Praça de Sertório, e terá como tema “50 anos das primeiras eleições autárquicas democráticas”.

Esta sessão constituir-se-á como um “momento de reflexão sobre um marco fundamental na consolidação do poder local democrático em Portugal, integrado também nas celebrações dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa”, realçou.

Já o concerto de Marisa Liz realiza-se no dia 24, às 22:30, na Praça do Giraldo, considerada ‘a sala de visitas’ da cidade alentejana.

A noite prossegue, já perto da meia-noite, com a interpretação da canção “Grândola, Vila Morena”, de José Afonso, pelo Grupo Cantares de Évora, e um espetáculo de drones e fogo-de-artifício.

De acordo com o município, a animação continua com um concerto da banda Urze de Lume, na sede da Sociedade Operária de Instrução e Recreio (SOIR) Joaquim António de Aguiar.

Além da sessão solene, no dia 25 de Abril, o Parque Infantil Almeida Margiochi recebe atividades lúdico-desportivas destinadas às gerações mais jovens, com propostas pedagógicas centradas nos “valores de Abril”.

O programa comemorativo abarca ainda outras iniciativas culturais e recreativas, como o projeto “Bandas à Rua”, que leva a várias freguesias do concelho, até 09 de maio, vários concertos evocativos e momentos musicais.

Um concerto do Eborae Mvsica, no dia 22, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho e o espetáculo evocativo do 177.º aniversário da Sociedade Harmonia Eborense, com atuação de La Negra, no dia 23, na Praça do Giraldo, são outras das iniciativas.

