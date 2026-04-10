Alpiarça participa em iniciativa mundial de observação da vida selvagem

A Reserva Natural Local do Paul da Goucha, em Alpiarça, acolhe durante este mês o City Nature Challenge 2026, iniciativa internacional que mobiliza participantes em todo o mundo para a observação de plantas e da vida selvagem em áreas urbanas. Promovido pelo Museu de História Natural do Condado de Los Angeles e pela Academia de Ciências da Califórnia, o City Nature Challenge decorre anualmente durante quatro dias e envolve cidades e territórios que competem entre si pelo maior número de observações realizadas, de espécies identificadas e de participantes envolvidos.

Em Alpiarça, a participação na iniciativa é coordenada pela câmara municipal, pela Universidade de Évora e pela Escola Superior Agrária de Santarém, com a colaboração da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Museu Nacional de História Natural e da Ciência e da Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça.

Segundo o comunicado, as actividades decorrem na Reserva Natural Local do Paul da Goucha, uma zona húmida recentemente classificada, considerada “de elevado valor ecológico”, quer pela biodiversidade associada, quer pelo papel que desempenha “na retenção de água e na mitigação dos efeitos das alterações climáticas”. O programa, que decorre entre 24 e 27 de Abril, inclui mais de 25 actividades ligadas à ciência e à arte, como saídas de campo, visitas guiadas, workshops e iniciativas culturais, abertas à participação da comunidade.

Entre os destaques está a presença do artista sonoro David de la Haye, que se desloca a Portugal para participar no evento. No dia 25 de Abril, pelas 22h30, apresenta o concerto “Paisagens Sonoras Subaquáticas”, baseado na captação e amplificação de sons da vida aquática. No dia anterior, o artista orienta um workshop dirigido a alunos, dedicado à escuta subaquática.

O programa conta também com a participação do colectivo português Guarda Rios, que promove, no dia 26 de Abril, pelas 15h00, a iniciativa “Observatório dos Rios do Paul da Goucha”, centrada na reflexão sobre a ecologia ribeirinha e a relação entre a sociedade e os rios. Está ainda prevista uma visita guiada nocturna, no dia 25 de Abril, a partir das 21h00, dedicada à observação de espécies com actividade preferencialmente nocturna, como aves, anfíbios, morcegos, insectos e aranhas.



Ao longo dos quatro dias, os participantes são convidados a registar observações de flora e fauna através da aplicação iNaturalist, contribuindo para a plataforma internacional do City Nature Challenge. Esta é a segunda vez que Alpiarça integra a iniciativa, que procura envolver escolas, famílias e cidadãos na recolha de dados sobre a biodiversidade local e reforçar o conhecimento e a sensibilização para a preservação dos ecossistemas do concelho.