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Cultura | 10-04-2026 13:11

Biblioteca de Constância assinala 32 anos com programa cultural

Biblioteca de Constância assinala 32 anos com programa cultural
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A Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, celebra o seu 32.º aniversário com dois eventos agendados para sábado, 11 de Abril, no Cineteatro Municipal, a partir das 16h00.

A Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, celebra o seu 32.º aniversário com dois eventos agendados para sábado, 11 de Abril, no Cineteatro Municipal, a partir das 16h00. A programação inclui uma visita guiada à exposição «Alexandre O'Neill: Uma vida em Forma de Assim» e o momento cultural «Xana Teatro», pela Associação Cultural Ermidas e Brumas.
A biblioteca assume-se como um ponto de encontro intergeracional e um pilar da cultura local, reafirmando o seu papel na promoção da literacia e no acesso livre à informação. Inaugurada a 4 de Abril de 1994, a biblioteca nasceu a partir da colecção pessoal do poeta, doada pelo seu filho Alexandre Delgado O'Neill ao Município de Constância.

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