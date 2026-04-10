Evento decorre de 10 a 20 de abril no Teatro e Biblioteca Municipais com programação para todas as idades

Festa do Livro regressa a Ourém com autores, teatro e música

A Festa do Livro regressa a Ourém entre os dias 10 e 20 de abril, com um programa que junta literatura, teatro, música e atividades educativas, envolvendo autores, escolas e público em geral.

A iniciativa arranca com a peça “Insegura – Uma Tragédia de Enganos”, pelo Grupo de Teatro Juvenil do TMO, e inclui ao longo dos dias encontros com escritores como Carlos Fiolhais, Dulce Maria Cardoso, Maria Francisca Gama e Maria João Lopo de Carvalho.

Além das sessões literárias, o programa integra oficinas, concertos, cinema e iniciativas dirigidas ao público escolar, reforçando a promoção da leitura e o contacto direto com autores contemporâneos.

O evento decorre no Teatro Municipal e na Biblioteca Municipal de Ourém, com atividades distribuídas ao longo de dez dias.