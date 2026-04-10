Santarém celebra o 25 de Abril durante um mês com muita cultura

Santarém vai assinalar os 52 anos da Revolução dos Cravos com um programa de iniciativas culturais que se estende até 9 de Maio e envolve actividades musicais, teatro e literatura celebrando a liberdade e a democracia. Um dos momentos simbólicos da programação decorreu no dia 3 de Abril, sexta-feira, com um tributo a Salgueiro Maia, no Jardim dos Cravos, numa iniciativa realizada em parceria com o Exército Português, evocando “uma das figuras centrais da Revolução de 1974”.

A música assume um papel central nas celebrações, com vários concertos dedicados à resistência e à liberdade. Entre os destaques estão o espectáculo conjunto de Mário Laginha e Pedro Burmester, no dia 10 de Abril, B Fachada canta Zeca Afonso, no dia 11, e Capicua, com “Um Gelado antes do Fim do Mundo”, no dia 18 de abril.

No âmbito da cooperação internacional, realiza‑se no dia 16 de Abril, às 19h00, no Convento de São Francisco, o concerto Erasmus+ “Canções de resistência – A música e a palavra nas revoluções”, em parceria com o Conservatório B. Zucchi, de Monza, Itália, numa organização do Conservatório de Música de Santarém. Ainda na programação musical, a iniciativa “Abrir Abril”, na noite de 24 de Abril, integra um concerto de homenagem a José Afonso pela cantora Inês Apenas, acompanhada por Inês Monstro e Sérgio Onze, e o espectáculo participativo “Um Canto de Liberdade”, com encenação de Amauri Alves, a partir das 21h30, na antiga Escola Prática de Cavalaria.

No domínio das artes performativas, o Teatro Sá da Bandeira recebe, na noite de 17 de Abril, o espectáculo “Portugal não é um País Pequeno”, da companhia Hotel Europa. A criação de teatro documental, assinada e interpretada por André Amálio, reflete sobre “a ditadura e a presença portuguesa em África”, com música original de Pedro Salvador, músico natural de Santarém.

No plano expositivo, está prevista para a tarde de 11 de Abril, no Centro Cultural Regional de Santarém – Fórum Mário Viegas, a inauguração da mostra “25 de Abril – Vivências e Memórias”, dedicada à partilha de experiências e testemunhos ligados à luta pela liberdade.

A programação inclui também diversas apresentações literárias centradas na resistência antifascista, na Guerra Colonial e nos processos políticos do período ditatorial, promovendo o contacto directo entre autores, investigadores e o público. Entre os destaques estão as apresentações dos livros “O Processo”, de Dulce Souza Gonçalves e “Resistência Antifascista em Santarém (1926‑1974) – Presos Políticos do Concelho e as Lutas pela Liberdade”.

Festa no Jardim da República

O ponto alto das comemorações acontece a 25 de Abril, com a iniciativa “Há Festa no Jardim”, entre as 10h30 e as 16h45, no Jardim da República, reunindo agentes culturais do concelho numa “programação contínua com animação, música, tradições e gastronomia”. O programa desse dia inclui a habitual cerimónia “Cravos para Salgueiro Maia”, às 11h00, no Jardim dos Cravos, e um almoço comemorativo na antiga Escola Prática de Cavalaria. Durante a tarde realiza‑se o desfile “Marchar pelo Futuro” pelas ruas do centro histórico, seguido do Encontro de Coros, na Igreja da Graça, numa organização do Coro do Círculo Cultural Scalabitano. As comemorações incluem ainda o ciclo “Cinema em Abril”, em parceria com o Cineclube de Santarém, com sessões às quartas‑feiras no Teatro Sá da Bandeira.