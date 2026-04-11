Artistas plásticos de VFX com exposição colectiva em Alhandra

A exposição surge integrada nas comemorações da Revolução dos Cravos, que este ano celebra 52 anos, evocando a memória colectiva de um dos momentos mais marcantes da história contemporânea portuguesa.

A Galeria de Exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, inaugurou a 12 de Abril, a exposição colectiva “A arte em tempo de Abril”, uma iniciativa que reúne trabalhos de vários artistas do concelho de Vila Franca de Xira e propõe uma reflexão artística sobre os valores de liberdade, democracia e igualdade.

A inauguração assinala mais uma colaboração entre a Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira e a câmara municipal, no âmbito de um protocolo que visa promover a cultura e valorizar as artes plásticas na região.

A exposição surge integrada nas comemorações da Revolução dos Cravos, que este ano celebra 52 anos, evocando a memória colectiva de um dos momentos mais marcantes da história contemporânea portuguesa. Através de diferentes linguagens e técnicas - da pintura à escultura, passando por outras formas de expressão artística - os artistas participantes oferecem ao público uma leitura plural e sensível sobre o significado de Abril.

Mais do que uma evocação histórica, “A Arte em Tempo de Abril” pretende também reforçar a importância de transmitir às novas gerações os ideais que marcaram a conquista da liberdade em Portugal, promovendo o diálogo entre passado e presente através da arte. De entrada livre, a exposição estará patente até ao dia 3 de maio, podendo ser visitada de quarta-feira a domingo, entre as 9h30 e as 12h30, e das 14h00 às 17h30.