uma parceria com o Jornal Expresso
11/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 11-04-2026 07:00

Bibliotecas de VFX celebram o Dia Mundial do Livro com programa cultural até 23 de Abril

digitalização biblioteca informacao digital
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As iniciativas decorrem na Fábrica das Palavras, na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria e na Biblioteca Municipal de Alverca, envolvendo públicos de diferentes idades através de actividades culturais e educativas.

Entre os dias 17 e 23 de Abril, as bibliotecas municipais do concelho de Vila Franca de Xira assinalam o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor com um programa diversificado que se estende por vários equipamentos culturais do concelho, promovendo a leitura, a partilha intergeracional e a valorização da literatura.
As iniciativas decorrem na Fábrica das Palavras, na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria e na Biblioteca Municipal de Alverca, envolvendo públicos de diferentes idades através de actividades culturais e educativas.
O programa arranca a 17 de abril, pelas 10h00, na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, com a 3.ª edição do Concurso Municipal de Leitura, dirigido a alunos de vários níveis de ensino, com o objectivo de estimular o gosto pela leitura e reforçar competências de compreensão e expressão oral. Ainda nesse dia, às 18h00, a Fábrica das Palavras acolhe a apresentação do livro Viver & Morrer: a mesma preparação, de Carol Costeloe, uma obra que convida à reflexão sobre o fim da vida e o papel dos cuidadores.
No dia 18 de Abril, pelas 15h00, a Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria recebe a iniciativa “Poesia no Palácio”, dedicada à celebração da poesia, com homenagem a autores de referência e participação aberta ao público.
A programação prossegue a 19 de Abril, às 11h00, com a actividade “Yoga entre Livros”, na Fábrica das Palavras, dirigida a famílias com crianças e que combina práticas de yoga com leitura em contexto lúdico e pedagógico. No mesmo dia, às 16h00, realiza-se a cerimónia de entrega do Prémio Literário “Alves Redol” 2025, distinguindo Ana Paula Figueiredo Pinto, na categoria de romance, e João Manuel Vilela Rasteiro, na categoria de conto, num momento que contará ainda com atuação do grupo Coral Stravaganzza.
As comemorações culminam a 23 de Abril, data em que se celebra o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Nesse dia, as bibliotecas municipais oferecem simbolicamente uma flor e um cartão com poema a todos os utilizadores que requisitem livros ou efectuem um cartão de leitor.
Ainda nesta data, destacam-se iniciativas como “EntreGerações”, na Fábrica das Palavras, que promove o encontro entre crianças e seniores através da partilha de histórias, e a “Hora do Conto – Era uma vez um Cravo”, na Biblioteca Municipal de Alverca, evocando a Revolução de 25 de Abril de 1974.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região