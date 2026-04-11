Bibliotecas de VFX celebram o Dia Mundial do Livro com programa cultural até 23 de Abril

Entre os dias 17 e 23 de Abril, as bibliotecas municipais do concelho de Vila Franca de Xira assinalam o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor com um programa diversificado que se estende por vários equipamentos culturais do concelho, promovendo a leitura, a partilha intergeracional e a valorização da literatura.

As iniciativas decorrem na Fábrica das Palavras, na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria e na Biblioteca Municipal de Alverca, envolvendo públicos de diferentes idades através de actividades culturais e educativas.

O programa arranca a 17 de abril, pelas 10h00, na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, com a 3.ª edição do Concurso Municipal de Leitura, dirigido a alunos de vários níveis de ensino, com o objectivo de estimular o gosto pela leitura e reforçar competências de compreensão e expressão oral. Ainda nesse dia, às 18h00, a Fábrica das Palavras acolhe a apresentação do livro Viver & Morrer: a mesma preparação, de Carol Costeloe, uma obra que convida à reflexão sobre o fim da vida e o papel dos cuidadores.

No dia 18 de Abril, pelas 15h00, a Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria recebe a iniciativa “Poesia no Palácio”, dedicada à celebração da poesia, com homenagem a autores de referência e participação aberta ao público.

A programação prossegue a 19 de Abril, às 11h00, com a actividade “Yoga entre Livros”, na Fábrica das Palavras, dirigida a famílias com crianças e que combina práticas de yoga com leitura em contexto lúdico e pedagógico. No mesmo dia, às 16h00, realiza-se a cerimónia de entrega do Prémio Literário “Alves Redol” 2025, distinguindo Ana Paula Figueiredo Pinto, na categoria de romance, e João Manuel Vilela Rasteiro, na categoria de conto, num momento que contará ainda com atuação do grupo Coral Stravaganzza.

As comemorações culminam a 23 de Abril, data em que se celebra o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Nesse dia, as bibliotecas municipais oferecem simbolicamente uma flor e um cartão com poema a todos os utilizadores que requisitem livros ou efectuem um cartão de leitor.

Ainda nesta data, destacam-se iniciativas como “EntreGerações”, na Fábrica das Palavras, que promove o encontro entre crianças e seniores através da partilha de histórias, e a “Hora do Conto – Era uma vez um Cravo”, na Biblioteca Municipal de Alverca, evocando a Revolução de 25 de Abril de 1974.