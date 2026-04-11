Feira das tertúlias regressa a Vila Franca de Xira no final do mês

A Feira das Tertúlias Tauromáquicas regressa para a sua 7.ª edição com uma novidade significativa: pela primeira vez, a programação estende-se por quatro dias, decorrendo entre 30 de Abril e 3 de Maio, no Largo dos Forcados, em Vila Franca de Xira.

O evento, organizado pela Associação das Tertúlias Tauromáquicas de Vila Franca de Xira, quer voltar a assumir-se como uma celebração do património cultural tauromáquico da cidade, apresentando uma mostra de espólio ligado a esta tradição, dirigida tanto a apreciadores como a curiosos, que poderão descobrir factos interessantes junto de quem desempenha um papel importante na defesa desta vertente identitária.

Entre os momentos dedicados à afición destacam-se largadas de toiros, demonstrações de toureio pela Escola de Toureio José Falcão, treinos do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, o Concurso Nacional de Recortadores e uma Corrida de Toiros, todos com lugar na emblemática Praça de Touros Palha Blanco. A animação está garantida com tasquinhas e uma programação musical diversificada, que inclui sevilhanas, folclore, DJs, fado e música popular portuguesa, promovendo um convívio genuíno.

A programação tem início na quinta-feira, 30 de Abril, com a abertura do recinto às 18h30 no Largo dos Forcados, seguindo-se a inauguração oficial às 20h00 no palco do Parque Urbano. A noite conta com animação do Rancho Típico “Os Avieiros” de Vila Franca de Xira às 20h30, da APS Castanheira às 21h00, do espectáculo “Queres é Pimba” às 23h00 e de DJ João Filipe à 01h00, encerrando às 03h00.

Na sexta-feira, 1 de Maio, o recinto abre às 12h00, dando início ao desfile de tertúlias e à recepção oficial desde a Praça Afonso de Albuquerque até ao Largo dos Forcados. Às 13h00 realiza-se o almoço das tertúlias no Parque Urbano, com animação musical, seguido de uma visita para jovens à Praça de Touros Palha Blanco às 14h30 e da actuação de Rúben Portugal às 15h30. Às 17h00 tem lugar uma largada de toiros, seguindo-se sevilhanas pela Sevilhanas.com às 18h30. À noite, às 21h00, decorre animação de fados organizada pela Associação Clube de Fado de Vila Franca de Xira, seguindo-se o duo Cátia e Quim Botas às 22h00 e DJ John Goulart à 01h00, com encerramento às 03h00. No sábado, 2 de Maio, o recinto abre às 12h00, com destaque para a demonstração de toureio pela Escola de Toureio José Falcão às 14h30 e a demonstração de pegas pelo Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira às 15h30. Às 17h00 realiza-se nova largada de toiros, seguida de animação com Corda Bamba às 18h00 e Sevilhanas Sabor Flamenco às 20h30. Às 21h30 tem lugar o Concurso Nacional de Recortadores, organizado pela Palha Blanco, na Praça de Touros, prosseguindo a noite com Sonido Andaluz às 23h30 e DJ Chimecs à 01h30, encerrando às 04h00. No domingo, 3 de Maio, último dia do evento, o recinto abre às 12h00, com animação musical a cargo de Sonido Flamenco às 14h00 no Parque Urbano. O ponto alto acontece às 16h30 com a Corrida de Toiros das Tertúlias, organizada na Praça de Touros Palha Blanco, estando o encerramento oficial da feira marcado para as 21h00. Com uma programação reforçada e uma duração alargada, a Feira das Tertúlias Tauromáquicas reafirma-se como um dos principais eventos de promoção da cultura tauromáquica em Portugal, consolidando o papel de Vila Franca de Xira como uma das suas principais referências nacionais.