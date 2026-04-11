Lançamento do livro “Virgínia, a arte de seduzir em palco” no teatro em Torres Novas

O livro «Virgínia, a arte de seduzir em palco», uma biografia da atriz torrejana, da autoria de Maria Virgílio Lopes, vai ser lançado no domingo, 19 de Abril, pelas 15h00, no Teatro Virgínia, em Torres Novas. A sessão de lançamento vai contar com a participação de Carlos Carvalheiro do grupo Fatias de Cá e de Célia Barroca e Maria do Rosário Brites, do Teatro Experimental de Riachos.



Esta nova edição da Câmara de Torres Novas é publicada no ano em que se celebram os 70 anos da instalação do actual edifício do Teatro Virgínia, no Largo José Lopes dos Santos. Foi ainda no dia 16 de abril de 1866, há 160 anos, que Virgínia Dias da Silva se estreou no Teatro do Príncipe Real, em Lisboa, aos 16 anos de idade.



Maria Virgílio Cambraia Lopes é licenciada em Filologia Românica, tem mestrado e doutoramento em Estudos Artísticos, ramo Estudos de Teatro, pela Universidade de Lisboa, tendo-se especializado no estudo da caricatura na obra gráfica de Rafael Bordalo Pinheiro. Publicou artigos científicos e alguns livros como Riso, Troça e Aplauso, Representações satíricas dos Escritores Portugueses, Rafael Bordalo Pinheiro Memórias e Imagens de Teatro e O Teatro n’A Paródia de Rafael Bordalo Pinheiro.