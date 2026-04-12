Alhandra recebe hoje Mercado da Liberdade com actividades para toda a família

Hoje, domingo, 12 de Abril, o Jardim do Coreto, na Praça Soeiro Pereira Gomes, em Alhandra, é palco de mais uma edição do “Mercado da Liberdade”, uma iniciativa da Associação de Artesãos de Alhandra que assinala o espírito do Revolução dos Cravos através de um programa diversificado e aberto à comunidade.

Entre as 10h00 e as 18h00, visitantes de todas as idades poderão desfrutar de um ambiente animado, onde não faltarão bancas de artesanato, doçaria tradicional e produtos regionais, promovendo o talento e a produção local.

Para além da componente de mercado, o evento aposta também na dinamização cultural e educativa, com várias oficinas gratuitas ao longo do dia. O programa inclui a actividade “Um Conto Contado”, às 10h30, bem como duas sessões da oficina de sabonetes orientadas por Elsa Porteiro, do projeto Asle Sol, marcadas para as 11h30 e 15h00. Em permanência, estará disponível a Oficina dos Cravos, evocando um dos maiores símbolos da liberdade em Portugal.

A iniciativa pretende proporcionar um dia de convívio, criatividade e celebração, reforçando os laços comunitários e convidando todos a participar numa festa que homenageia a história e os valores de Abril.