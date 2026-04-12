Na edição de 2025 o festival contou com a participação de 44 produtores, entre pequenos e grandes agentes do sector, e ultrapassou os 3 mil visitantes.

Festival de vinho de Vila Franca de Xira é evento do ano em Lisboa

O Xira Wine Fest, festival de vinho promovido pelo município de Vila Franca de Xira, foi distinguido com o prémio de evento do ano da região de Lisboa, atribuído pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho, no âmbito do fórum da entidade, realizado na quarta-feira, 8 de Abril, em Torres Vedras.

Esta distinção, segundo o município, reconhece o trabalho desenvolvido na promoção da cultura do vinho e o impacto do evento na valorização da região de Lisboa. Segundo a organização, o prémio representa um sinal de reconhecimento pelo contributo do festival, não resultando de qualquer candidatura por parte do município de Vila Franca de Xira.

O “Xira Wine Fest” é um certame dedicado ao vinho e à enogastronomia, reunindo produtores nacionais e apreciadores de vinho durante um fim de semana. O evento tem como elemento central a valorização do vinho de produção municipal “Encostas de Xira”, promovendo a identidade vitivinícola local.

Na edição de 2025, o festival contou com a participação de 44 produtores, entre pequenos e grandes agentes do sector, e ultrapassou os 3 mil visitantes. Nesse mesmo ano, destacou-se ainda a presença dos vinhos premiados na primeira edição do “Xira Wine Awards”, um concurso nacional promovido pelo município.

A próxima edição, a quarta do evento, já tem data marcada: irá decorrer entre 13 e 15 de Novembro, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, prometendo reforçar o crescimento e a projecção do festival no panorama nacional.