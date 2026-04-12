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Cultura | 12-04-2026 13:44

Santarém presta homenagem aos combatentes pela Pátria

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Santarém assinalou no dia 10 de Abril o 108.º aniversário da Batalha de La Lys, na 1ª Guerra Mundial, com uma cerimónia evocativa no Jardim das Portas do Sol, junto à Estátua do Soldado Desconhecido.

Santarém assinalou no dia 10 de Abril o 108.º aniversário da Batalha de La Lys, na 1ª Guerra Mundial, com uma cerimónia evocativa no Jardim das Portas do Sol, junto à Estátua do Soldado Desconhecido. Foi prestada homenagem a todos os combatentes que serviram Portugal e a todos os que, ao longo das diferentes guerras, deram o seu contributo em nome do país.

A sessão foi organizada pelo Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes e contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Alfredo Amante, do presidente do Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes, Carlos Pombo, de representantes da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública e de vários combatentes e militares.

João Leite recordou o papel das mulheres — mães, esposas, avós e irmãs — que suportaram a dor da perda e da ausência, tantas vezes em silêncio, reafirmando ainda a importância de preservar a memória histórica e honrar aqueles que serviram Portugal.

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