“Silêncios Inacabados” de companhia de Alverca em cena até Junho

A Associação Cultural Equilíbrio Verbal, de Alverca, continua a exibir em palco a sua peça “Silêncios Inacabados”, um texto de João Tuna com encenação de Fernando Oliveira. O espectáculo sobe ao palco da Boutique da Cultura em Lisboa, a 24 de Abril, às 21h00. Depois estará em cena a 30 de Maio, às 21h30, na Sociedade Recreativa e Musical 1.º de Agosto Santa Iriense, em Santa Iria de Azóia, Loures. Por fim, regressa ao concelho de Vila Franca de Xira, onde estará em palco no dia 20 de Junho às 21h30 no Clube Vilafranquense em Vila Franca de Xira.

“Silêncios Inacabados” propõe um drama íntimo que mergulha no medo de amar e na dificuldade de aceitar o peso emocional do outro. Longe do caos urbano e num espaço confinado, a narrativa acompanha um casal que enfrenta a própria fragilidade emocional, numa história marcada pelo abandono - não por ausência de amor, mas pelo pavor da entrega total. Em cena, Gonçalo de Morais e Joana Maurício dão corpo a personagens que confrontam silêncios, limites e afectos, numa abordagem intensa e contida, onde o não-dito assume um papel central. A estreia assinala um momento importante da nova produção da Associação Cultural Equilíbrio Verbal, que convida o público a reflectir sobre as complexidades das relações humanas e a vulnerabilidade que acompanha o amor.