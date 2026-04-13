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Cultura | 13-04-2026 15:00

Concerto de Páscoa no Ateneu Artístico Vilafranquense integrou Ciclo de Requiem de Coimbra

Concerto de Páscoa no Ateneu Artístico Vilafranquense integrou Ciclo de Requiem de Coimbra
Foto CMVFX
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Sob o tema “À Arte de Viver Serenamente”, o espectáculo teve como protagonista a Orquestra Inês de Castro, que apresentou duas obras fundamentais do repertório clássico.

O auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense acolheu, a 2 de Abril, o Concerto de Páscoa, integrado no XIV Ciclo de Requiem Coimbra 2026 - “À Arte da Vida e do Cuidar”, proporcionando ao público uma noite marcada por elevada qualidade artística e interpretações de referência do repertório clássico.
O evento contou com a presença da vereadora da cultura da Câmara de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha, que agradeceu à Associação Ecos do Passado a escolha de Vila Franca de Xira como palco do concerto. A autarca destacou ainda a importância da iniciativa, que reuniu artistas de dimensão internacional e reforçou a dinâmica cultural do concelho.
Sob o tema “À Arte de Viver Serenamente”, o espectáculo teve como protagonista a Orquestra Inês de Castro, que apresentou duas obras fundamentais do repertório clássico. A primeira parte foi dedicada ao concerto n.º1 para Piano em Ré menor, de Johannes Brahms, com o pianista italiano Antonio Di Cristofano como solista, reconhecido pela sua carreira internacional e actual direcção artística do Istituto Musicale Comunale “Palmiero Giannetti”.
O programa prosseguiu com a interpretação do Requiem em Ré menor, Op. 48, de Gabriel Fauré, com a participação do Coro Sinfónico Inês de Castro e dos solistas Leonor Barbosa de Melo e Luís Rendas Pereira. A direcção musical esteve a cargo do maestro José Arturo Gonzalez, cuja carreira internacional inclui colaborações com importantes formações sinfónicas e corais. O concerto, integrado no XIV Ciclo de Requiem Coimbra 2026, reforça a aposta na divulgação da música clássica e na criação de pontes culturais entre intérpretes, instituições e públicos.

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