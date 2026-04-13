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Cultura | 13-04-2026 21:00

“Imagens da Revolução dos Cravos” leva memória do 25 de Abril ao Rio de Janeiro

“Imagens da Revolução dos Cravos” leva memória do 25 de Abril ao Rio de Janeiro
Exposição do MNR inaugurou no Rio de Janeiro celebrando o meio século da revolução de Abril. FOTO CM VFX
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A exposição reúne um conjunto diversificado de expressões artísticas e documentais.

A exposição “Imagens da Revolução dos Cravos” foi inaugurada a 9 de Abril, no Solar Grandjean de Montigny, espaço do Museu Universitário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, assinalando o meio século da Revolução dos Cravos.
Organizada pelo Museu do Neo-Realismo em parceria com a Cátedra Padre António Vieira, a mostra conta com curadoria de António Pedro Pita e David Santos, director do Museu do Neo-Realismo. A iniciativa pretende revisitar não só o momento histórico de 25 de Abril de 1974, como também o Processo Revolucionário em Curso, até à aprovação da nova Constituição Portuguesa, em Abril de 1976.
A exposição reúne um conjunto diversificado de expressões artísticas e documentais, propondo uma leitura alargada do conceito de “imagem”. Entre os autores representados encontram-se nomes maiores da cultura portuguesa, como José Gomes Ferreira, Sophia de Mello Breyner Andresen, Alfredo Cunha, Rogério Ribeiro, Cipriano Dourado, João Abel Manta, José Carlos Ary dos Santos e Manuel Gusmão. As obras expostas abrangem áreas como poesia, crónica, fotografia, gravura e design.
A sessão de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, que sublinhou a importância da iniciativa no processo de internacionalização do museu. Patente ao público até 30 de Junho, a exposição reforça os laços culturais entre Portugal e o Brasil, promovendo a memória e o legado de um dos momentos mais marcantes da história contemporânea portuguesa.

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