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Cultura | 14-04-2026 11:13

Azambuja põe crianças e adultos a brincar na rua

jogo do chinquilho jogos tradicionais
foto ilustrativa
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Iniciativa sem tecnologias privilegia o convívio e a brincadeira entre todos. Realiza-se no sábado, 18 de Abril, no Parque da Areeira.

O Parque da Areeira, na vila de Azambuja, vai ser palco de muita brincadeira que combina e privilegia actividades recreativas e o contacto com a natureza. Intitulado “Brincar cá fora”, o evento é destinado a todos, dos mais pequenos aos mais velhos, e vai decorrer no sábado, 18 de Abril, entre as 10h00 e as 12h00.

Os participantes são convidados a participar em actividades como o “estendal do artista”, percursos de bicicleta e carrinhos de rolamentos, labirintos, um cantinho sensorial intergeracional e o tradicional jogo do chinquilho. Haverá também um cantinho da leitura, histórias e lengalengas dos tempos antigos, entre muitas outras surpresas, descreve a Câmara de Azambuja, entidade organizadora do evento.

“O objectivo é criar um espaço de convívio onde todos possam explorar, imaginar e movimentar-se livremente, num ambiente descontraído, acolhedor e em plena ligação com a natureza”, lê-se na nota divulgada.

As actividades vão decorrer no Parque da Areeira, incluindo o seu jardim e parque infantil, estendendo-se também à Rua da Água Férrea, que estará parcialmente encerrada ao trânsito para garantir a segurança dos participantes.

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