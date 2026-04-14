Comemorações do 25 de Abril assinaladas em Torres Novas com programa diversificado

O 25 de Abril em Movimento, composto por várias associações e colectividades do concelho responsáveis pela organização das comemorações da revolução de Abril no concelho de Torres Novas lançou um programa abrangente para assinalar a data.



As celebrações vão ter início a 17 de Abril, pelas 22h30, com um concerto Marujo- Depressão ou revolução – A Cave. No dia seguinte, pelas 16h00 vai realizar-se um workshop de Pintura a Óleo (Colectivo249 e Viver Almonda), na sede do Viver Almonda, na antiga Escola Ribeira Ruiva.



No dia 21 de Abril, pelas 21h30, o teatro Virgínia recebe o documentário O Palácio de Cidadãos, com presença do realizador Rui Pires. Na sexta-feira, 24 de Abril, às 21h00, realiza-se o concerto de Luís Santos (Paralelo 39), no Largo Manuel Simões Serôdio, em Riachos.

No sábado, 25 de Abril, às 15h30, arranca o desfile popular, com BOT’aRufar, com partida da Praça 5 de Outubro, em Torres Novas. O desfile vai ter o mesmo percurso da primeira manifestação em liberdade, em Torres Novas.

A 29 de Abril, pelas 19h30, realiza-se o concerto de Professores (Banda Operária Torrejana), no Auditório da Biblioteca Municipal. As celebrações terminam a 8 de Maio, como começaram: Concerto Marujo. Depressão ou Revolução, às 21h00, em Alcorriol.