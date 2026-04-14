Digressão dos UHF com paragem no Entroncamento

A banda UHF vai actuar no Cineteatro São João no dia 15 de Maio, pelas 22h00, no âmbito da digressão “Tudo e Todos”. O espectáculo promete reunir alguns dos maiores sucessos do grupo, assim como temas nunca antes tocados associados ao projecto UNDERGROUND-UHF, apresentado recentemente em Lisboa.

O concerto traz ao Entroncamento um alinhamento que cruza diferentes fases da carreira da banda, numa actuação pensada para revisitar clássicos e apresentar novidades. Os bilhetes custam 15 euros e estão disponíveis em vários pontos de venda e na bilheteira do Cineteatro no próprio dia, caso não esgotem anteriormente.