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Cultura | 14-04-2026 21:00

Digressão dos UHF com paragem no Entroncamento

Digressão dos UHF com paragem no Entroncamento
Foto do site oficial da banda UHF
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Histórica banda de rock actua a 15 de Maio no Cineteatro São João com êxitos e novidades.

A banda UHF vai actuar no Cineteatro São João no dia 15 de Maio, pelas 22h00, no âmbito da digressão “Tudo e Todos”. O espectáculo promete reunir alguns dos maiores sucessos do grupo, assim como temas nunca antes tocados associados ao projecto UNDERGROUND-UHF, apresentado recentemente em Lisboa.
O concerto traz ao Entroncamento um alinhamento que cruza diferentes fases da carreira da banda, numa actuação pensada para revisitar clássicos e apresentar novidades. Os bilhetes custam 15 euros e estão disponíveis em vários pontos de venda e na bilheteira do Cineteatro no próprio dia, caso não esgotem anteriormente.

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