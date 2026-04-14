Mação celebrou o Dia do Concelho com inaugurações e homenagens

O município de Mação assinalou o Dia do Concelho com a inauguração do Espaço Memória Elvino Pereira, da Biblioteca António Manuel Silva, em Cardigos, e a atribuição do nome de Francisco Serrano ao Cine-Teatro de Mação, num programa que incluiu também momentos culturais e uma noite de fados. O presidente da câmara, José Fernando Martins, abriu as celebrações dando as boas-vindas aos presentes e sublinhando a importância de celebrar o território.

O dia começou nos Paços do Concelho com o hastear das bandeiras e a actuação do grupo musical “Os Macaenses”, que interpretou os temas “As Saias” e “Mação Verde Horizonte”. Seguiu-se a inauguração do Espaço Memória Elvino Pereira, homenagem ao antigo presidente da câmara que conduziu os destinos do concelho entre 1980 e 2001. José Fernando Martins descreveu-o como “um homem do seu tempo, mas à frente do seu tempo”, acrescentando que “foi um construtor de Mação” e que foi durante o seu mandato que a água e a electricidade chegaram ao concelho.

O espaço preserva o gabinete do antigo autarca nos paços do concelho e pretende, nas palavras do presidente da câmara, mostrar que “o desenvolvimento que hoje temos nasceu à custa de homens como Elvino”. As duas filhas de Elvino Pereira, Anisabel Mota Miranda e Maria Dulce Seara, estiveram presentes na cerimónia em memória do pai. Maria Dulce Seara tomou a palavra para agradecer a homenagem e afirmou que o pai “teria bastante orgulho na homenagem, por ser alguém que gostava muito do concelho de Mação”.

Ainda de manhã, e com cerca de 50 pessoas presentes, foi inaugurada em Cardigos a Biblioteca António Manuel Silva, instalada no Espaço Cidadão local. José Fernando Mendes Martins afirmou que António Manuel Martins da Silva, falecido recentemente, “não viveu apenas em Cardigos, mas para Cardigos” e desejou que o seu nome fosse não apenas memória, mas também inspiração para as gerações futuras. O presidente sublinhou ainda que “há pessoas que fazem o concelho maior: António Manuel Martins da Silva foi uma dessas pessoas”. O município disponibilizou um autocarro para transportar os presentes entre Mação e Cardigos e de regresso para a inauguração do Cine-Teatro, prevista para as 16h00.

À tarde, o programa incluiu a atribuição do nome de Francisco Serrano, historiador local também já falecido, ao Cine-Teatro de Mação e a abertura de uma exposição dedicada ao escritor, seguida de lanche convívio com actuação da FunFarra da Sociedade Filarmónica União Maçaense. A noite ficou reservada para um espectáculo de stand-up com Sor Miguel e Bicalho e uma Noite de Fados.