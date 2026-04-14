Marisol Noronha levou o circo e o legado da sua família à final do Got Talent

Residente no Chouto, concelho da Chamusca, Marisol Noronha foi uma das grandes revelações do Got Talent Portugal, chegando à final do concurso e ficando muito perto da vitória. Com apenas 22 anos, a jovem artista circense conquistou o público com números aéreos de grande impacto e ajudou a dar visibilidade a uma arte que continua a lutar por mais reconhecimento.