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Cultura | 14-04-2026 11:09

Marisol Noronha levou o circo e o legado da sua família à final do Got Talent

Marisol Noronha levou o circo e o legado da sua família à final do Got Talent
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Residente no Chouto, concelho da Chamusca, Marisol Noronha foi uma das grandes revelações do Got Talent Portugal, chegando à final do concurso e ficando muito perto da vitória. Com apenas 22 anos, a jovem artista circense conquistou o público com números aéreos de grande impacto e ajudou a dar visibilidade a uma arte que continua a lutar por mais reconhecimento.

Marisol Noronha tem 22 anos, vive no Chouto, concelho da Chamusca, e foi uma das grandes revelações do Got Talent Portugal, onde chegou à final e ficou à perto da vitória. A jovem artista de circo, natural de Beja, conquistou o público com números aéreos de grande exigência técnica e uma presença em palco que não deixou ninguém indiferente.
Pertencente à sétima geração de uma família de artistas circenses, Marisol cresceu num meio que carece de maior reconhecimento em Portugal. Começou a actuar aos nove anos com hula hoops e, aos 12, virou-se para as artes aéreas, seguindo as pisadas do bisavô trapezista. O percurso no programa da RTP foi também uma forma de dar visibilidade a uma arte que considera injustamente esquecida em Portugal. Apesar do carinho do público, diz que o circo continue sem o reconhecimento e os apoios que merece, não sendo tratado como verdadeira cultura pelo Estado. A participação no concurso, incentivada pela família, acabou por superar todas as expectativas.

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