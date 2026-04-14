Prémio Literário Henrique Lamas regressa a Alhandra para a 4.ª edição

A 4.ª edição do Prémio Literário Henrique Lamas foi lançado a 11 de Abril, na Praça 7 de Março em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira. Promovido pela União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, o prémio cumpre o seu quarto ano consecutivo com o objectivo de incentivar a criação literária e fortalecer o movimento cultural local. A iniciativa destina-se a participantes de diferentes faixas etárias, organizadas em três escalões: dos 8 aos 12 anos, dos 13 aos 18 anos e maiores de 18 anos. Os concorrentes poderão submeter obras inéditas nas categorias de Prosa e Poesia. Podem candidatar-se todos os residentes ou indivíduos com ligação desportiva, cultural ou profissional ao concelho de Vila Franca de Xira. A sessão de lançamento contou com um momento cultural protagonizado pelas alunas do 4.º grau do Conservatório Regional Silva Marques, da Sociedade Euterpe Alhandrense. De acordo com a organização, o regulamento e a ficha de inscrição serão disponibilizados brevemente nos canais oficiais da junta de freguesia. O período de submissão de trabalhos decorrerá entre 25 de Abril e 30 de Julho de 2026. O prémio presta homenagem a Henrique Lamas, natural de Alhandra, reconhecido como poeta laureado, prosador e estudioso da obra de Camões.

