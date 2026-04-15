Campinos de Vila Chã chegam aos 90 anos depois de incerteza sobre o futuro

Um ano depois de ter sido lançado um apelo público para salvar a continuidade da associação, o Rancho Folclórico Os Campinos, de Vila Chã de Ourique, assinala no sábado, 19 de Abril, o 90.º aniversário com uma jornada de festa, homenagens e folclore aberta à comunidade. As comemorações decorrem no Pavilhão da Festa e começam ao meio-dia com um almoço convívio, mediante inscrição prévia, seguindo-se às 15h30 um desfile pelas ruas da vila. A partir das 16h00, o recinto abre-se à população para uma tarde de celebração que junta o rancho aniversariante e grupos convidados.

O programa inclui a actuação do Rancho Folclórico de Vale da Pedra, às 17h00, e do Rancho Folclórico do Cartaxo, às 17h30. Os Campinos sobem ao palco às 18h00, naquele que será um dos momentos mais simbólicos da festa. Pelas 19h00 realiza-se uma cerimónia de homenagem a antigos dirigentes e a integrantes ainda vivos da década de 50, evocando a história e a longevidade de um grupo ligado à identidade cultural da freguesia. A efeméride ganha um peso especial tendo em conta o contexto vivido no ano passado, quando a associação e a Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique alertaram para dificuldades em assegurar a continuidade dos órgãos directivos e apelaram publicamente à constituição de uma lista associativa. Um ano depois, o rancho não só mantém a actividade como celebra nove décadas de existência.

As pulseiras para o almoço convívio estão à venda na Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, Mini Mercado A Cristina, Farmácia Moderna, Café O Jardim, Restaurante O Seabra, Casa Brincheiro e Centro Cultural e Recreativo de Vale da Pedra.