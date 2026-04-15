uma parceria com o Jornal Expresso
15/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 15-04-2026 21:00

Castelo de Almourol com visita guiada no Dia dos Monumentos e Sítios

Castelo de Almourol com visita guiada no Dia dos Monumentos e Sítios
Foto: DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa inclui travessia de barco entre o cais de Tancos e o monumento e convida à descoberta da história e identidade local.

A Câmara de Vila Nova da Barquinha assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com a organização de uma visita orientada ao Castelo de Almourol, marcada para dia 18 de Abril, às 15h00. O programa inclui a travessia de barco entre o cais de Tancos e o monumento, permitindo aos visitantes apreciar a paisagem do rio Tejo e recriar o percurso tradicional de acesso à fortificação templária.
A iniciativa, intitulada “Entre o Tejo e Almourol: Memórias e Identidade”, pretende proporcionar aos participantes uma experiência de descoberta e valorização do património histórico e cultural, destacando o castelo como um dos principais símbolos identitários da região. A participação tem um custo de 4 euros por pessoa, sendo gratuita para crianças até aos seis anos. A inscrição é obrigatória e está limitada ao número de vagas disponíveis, devendo ser efectuada através do email turismo@cm-vnbarquinha.pt ou do telefone 249 720 353.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região