Escola do Entroncamento recebe apresentação do livro “Mário”

O auditório da Escola EB 2/3 Dr. Ruy D’Andrade recebe, no dia 19 de Abril, pelas 16h00, a apresentação do livro “Mário”, da autora Sandrina Esteves, numa sessão dirigida a crianças, famílias e educadores. A obra propõe uma abordagem sensível a temas como a segurança infantil, a empatia e a importância dos laços comunitários, transmitindo a ideia de que pequenos gestos podem contribuir para a construção de redes de cuidado e proteção.

Com uma narrativa delicada e cativante, a obra explora o encanto e os medos mais comuns da infância, destacando o amor e a segurança como pilares essenciais. A sessão pretende constituir um momento de partilha e reflexão para todos, onde a literatura assume um papel pedagógico e social, aproximando a comunidade de questões fundamentais relacionadas com o bem-estar das crianças.