Exposição fotográfica dá a conhecer património e tradições de Alenquer

A fotografia contribui para a preservação do património e das tradições. Exemplo disso é a exposição “Alenquer… à Lente pelos Fotógrafos”, inaugurada no dia 28 de Março, na Biblioteca Municipal de Alenquer, e que reúne cerca de duas dezenas de imagens dos fotógrafos do concelho José Gomes e Nuno Rodrigues.

O mote para a exposição foi mostrar um pouco do concelho de Alenquer e, para isso, Nuno Rodrigues revisitou o seu arquivo pessoal. “Tentamos viajar no tempo, com a máquina na cara. Foram estas fotografias que escolhi, e até podem não ser as melhores, mas são aquelas em que consegui colocar o meu coração e o sentimento quando as tirei”, conta. Entre a dezena de fotografias, a cores e a preto e branco, destacam-se a Feira Quinhentista, realizada anualmente na Aldeia Galega da Merceana, o Convento de Charnais, a procissão da luz nas Festas do Divino Espírito Santo de Alenquer, a Ermida da Labrujeira e o grupo de cantares “Os Vindimeiros”. Cada fotografia conta uma história, sublinha Nuno Rodrigues.

O registo fotográfico do património é muito importante para a sua conservação, refere José Gomes, cujas fotografias, a cores e a preto e branco, destacam as ruas de Alenquer, o Convento de São Francisco, os moinhos e as vinhas, que são o “património mais rico do concelho”. “Alenquer… à Lente pelos Fotógrafos” pode ser visitada durante o horário de funcionamento da biblioteca, até ao dia 24 de Abril, com entrada livre.

Câmara quer lançar livro com imagens do património

A inauguração contou com a presença da vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara de Alenquer, Cláudia Luís, que se comprometeu a lançar um livro sobre o concelho com imagens dos dois fotógrafos, que têm vindo a colaborar com a autarquia. “O concelho está a precisar de um livro destes, que mostre realmente a beleza que temos. O trabalho dos fotógrafos é, de facto, muito interessante e tem sido muito giro ver o vosso crescimento e o vosso aprimoramento”, disse a autarca. A inauguração contou ainda com um momento musical com a violinista do concelho, Inês Gomes.