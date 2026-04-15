Festa do Vinho do Cartaxo com entrada livre e quatro dias de animação

Vinho, gastronomia, folclore, música e tradição vão voltar a marcar o Cartaxo com a edição de 2026 da Festa do Vinho, que decorre entre 30 de Abril e 3 de Maio, com entrada livre. O certame promete quatro dias de animação, reunindo provas comentadas, harmonizações, tasquinhas regionais, artesanato e espectáculos para todos os públicos. Ao longo dos quatro dias, o recinto acolhe tasquinhas e expositores de artesanato, num convite à descoberta dos sabores e produtos da região. O vinho, símbolo maior da identidade do concelho, assume lugar central no Espaço Vinho & Sabores, onde estão previstas provas comentadas e harmonizações com produtores e adegas da região.

A abertura oficial está marcada para quinta-feira, 30 de Abril, às 19h00, com a participação da Banda da Associação Filarmónica União Lapense. A primeira noite termina ao som dos Cais Sodré Funk Connection, num concerto que promete dar o arranque festivo ao certame. No feriado de 1 de Maio, um dos momentos altos será o desfile dos Campinos, a partir das 10h00, pelas ruas da cidade. Da parte da tarde, pelas 14h00, realiza-se o III Festival de Folclore do Concelho do Cartaxo, reforçando a ligação da festa às tradições populares. À noite, sobe ao palco Rodrigo Marinho com Bitband. O programa prossegue no sábado, 2 de Maio, com um workshop de pintura com vinho orientado pelo artista Massimo Esposito, marcado para as 14h00. A animação nocturna fica a cargo de Dona Alzira.

No domingo, 3 de Maio, último dia da festa, a Sociedade Filarmónica Cartaxense abre as festividades pelas 14h00. Nesse mesmo dia realiza-se novo workshop de pintura com vinho e o encerramento está entregue ao Coro Melodias do Saber, com actuação prevista para as 19h00. Integrada no programa está ainda uma corrida de touros no dia 1 de Maio. Com entrada gratuita e um programa que cruza tradição ribatejana, promoção vínica e animação cultural, a Festa do Vinho do Cartaxo volta a afirmar-se como um dos principais eventos do concelho.