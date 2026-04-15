LVT+Cultura reforça apoio e sobe para 400 mil euros em 2026

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) vai reforçar o apoio à cultura de base local em 2026, elevando para 400 mil euros a dotação do programa LVT+Cultura. O aumento permite alargar o número de projectos culturais não profissionais apoiados nos 52 municípios da região, numa resposta ao crescimento da procura por parte de associações, colectividades e outras estruturas comunitárias. A terceira edição do Programa LVT+Cultura 2026 foi apresentada em Óbidos e confirma a aposta da CCDRLVT no apoio a projectos culturais de proximidade, promovidos por entidades sem fins lucrativos. O programa, dinamizado desde 2024, destina-se a iniciativas nas áreas das artes performativas e visuais, cruzamentos disciplinares, livro e literatura e património cultural imaterial.

Na apresentação, a presidente da CCDRLVT, Teresa Almeida, justificou o reforço financeiro com a necessidade de dar resposta ao aumento do número de candidaturas e de consolidar um instrumento que pretende chegar de forma mais próxima aos agentes culturais do território. Segundo a responsável, o crescimento do programa não é apenas financeiro, mas também estratégico, numa altura em que muitas entidades continuam a desenvolver actividade com poucos recursos, mas forte ligação às comunidades.

O programa mantém um limite máximo de cinco mil euros por entidade para apoiar projectos pontuais de natureza cultural e artística. Na primeira edição, em 2024, teve uma dotação global de 300 mil euros, recebeu 167 candidaturas e apoiou 62 projectos. Em 2025, o montante subiu para 375 mil euros, tendo sido apresentadas 175 candidaturas, das quais 78 obtiveram apoio. Em 2026, a verba cresce novamente, atingindo os 400 mil euros, com o objectivo assumido de ajustar a oferta à procura. Teresa Almeida sublinhou ainda o esforço de descentralização que tem sido feito pela CCDRLVT, com deslocações aos territórios para aproximar os programas dos agentes culturais e contrariar a ideia de que estes apoios existem apenas no plano institucional ou digital. As candidaturas ao LVT+Cultura 2026 podem ser formalizadas até 22 de Abril.