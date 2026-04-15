Peça “22 beijos” para ver sábado no Sardoal

O Centro Cultural Gil Vicente (CCGV), no Sardoal, vai receber o espectáculo “22 beijos” no dia 18 de Abril às 21h30, designado como um monólogo intenso, com humor e seriedade. Com o texto e a dramaturgia de Eduarda Freitas e a interpretação de Ángel Fragua, o espetáculo parte de uma pergunta, “Como seria a nossa morte se soubéssemos quanto tempo nos resta de vida?”.

Com base numa história real, o público vai acompanhar a história de Vitorino, um homem com uma esperança de vida de apenas nove meses. A personagem irá partilhar os seus pensamentos sobre a vida e a morte, com a coragem e a inocência que sempre surpreendeu.

O espextáculo apresenta-se no CCGV com o financiamento da DGArtes, ao abrigo do Apoio à programação da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP). Os bilhetes têm o custo de 5 euros e podem ser adquiridos no Centro Cultural Gil Vicente ou através da plataforma Ticketline.