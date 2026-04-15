Rosário Bello leva “Um Outro Olhar” ao Centro Cultural Elvino Pereira

A cor, a matéria e a diversidade de técnicas marcam a nova exposição patente na Galeria Carlos Saramago, em Mação. “Um Outro Olhar”, da artista plástica Rosário Bello, abriu portas na sexta-feira, 10 de Abril, e convida o público a mergulhar num percurso artístico de três décadas, feito de pintura, cerâmica, azulejo e têxtil pintado à mão. A mostra está patente no Centro Cultural Elvino Pereira e reúne obras em óleo, acrílico e pastel de óleo sobre madeira, bem como painéis em azulejo, peças de cerâmica e trabalhos têxteis, revelando a versatilidade da artista.

Natural de Nisa e radicada em Castelo Branco há 28 anos, Rosário Bello soma um trajecto consolidado nas artes plásticas, com mais de duas dezenas de exposições em Portugal e no estrangeiro. Ao longo da carreira participou em eventos de relevo, como o Salão Internacional de Arte Contemporânea e o Carroussel du Louvre, em Paris, tendo ainda apresentado trabalho em países como Itália, Espanha, Luxemburgo, Dubai e Mónaco. Além do percurso nas artes visuais, Rosário Bello destacou-se também na ilustração, tendo sido convidada pelo poeta António Salvado para ilustrar uma das suas obras, trabalho para o qual criou cerca de 70 aguarelas. A exposição pode ser visitada até 30 de Abril, nos dias úteis entre as 09h00 e as 17h30, e aos sábados das 14h00 às 17h30.