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Cultura | 15-04-2026 12:00

Rosário Bello leva “Um Outro Olhar” ao Centro Cultural Elvino Pereira

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Artista plástica Rosário Bello leva até Mação a exposição “Um Outro Olhar”, uma mostra que cruza pintura, cerâmica, azulejo e têxtil pintado à mão e que transforma a Galeria Carlos Saramago num espaço de cor e diversidade criativa até 30 de Abril.

A cor, a matéria e a diversidade de técnicas marcam a nova exposição patente na Galeria Carlos Saramago, em Mação. “Um Outro Olhar”, da artista plástica Rosário Bello, abriu portas na sexta-feira, 10 de Abril, e convida o público a mergulhar num percurso artístico de três décadas, feito de pintura, cerâmica, azulejo e têxtil pintado à mão. A mostra está patente no Centro Cultural Elvino Pereira e reúne obras em óleo, acrílico e pastel de óleo sobre madeira, bem como painéis em azulejo, peças de cerâmica e trabalhos têxteis, revelando a versatilidade da artista.
Natural de Nisa e radicada em Castelo Branco há 28 anos, Rosário Bello soma um trajecto consolidado nas artes plásticas, com mais de duas dezenas de exposições em Portugal e no estrangeiro. Ao longo da carreira participou em eventos de relevo, como o Salão Internacional de Arte Contemporânea e o Carroussel du Louvre, em Paris, tendo ainda apresentado trabalho em países como Itália, Espanha, Luxemburgo, Dubai e Mónaco. Além do percurso nas artes visuais, Rosário Bello destacou-se também na ilustração, tendo sido convidada pelo poeta António Salvado para ilustrar uma das suas obras, trabalho para o qual criou cerca de 70 aguarelas. A exposição pode ser visitada até 30 de Abril, nos dias úteis entre as 09h00 e as 17h30, e aos sábados das 14h00 às 17h30.

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