Alunos da Escola Profissional de Ourém promovem recolha de pilhas

Os alunos da Escola Profissional de Ourém (EPO) lançaram uma iniciativa de sensibilização ambiental que passou pela entrega de pilhões e materiais informativos em todas as juntas de freguesia do concelho, com o objectivo de reforçar a recolha de pilhas usadas junto da comunidade.

Esta iniciativa decorreu no âmbito do projecto Eco-Escolas e contou com a participação activa dos estudantes, que aproveitaram a distribuição dos equipamentos para sensibilizar os autarcas locais. Acompanhados pelos coordenadores Elsa Reis e João Vicente, e pela directora pedagógica Iolanda Prino, os alunos reforçaram a importância destes pequenos gestos para a manutenção de um ambiente limpo e saudável.

As juntas de freguesia comprometeram-se a iniciar a recolha de pilhas prontamente, partilhando da preocupação com os temas da sustentabilidade. Os equipamentos de recolha foram disponibilizados pelo Depositrão, entidade parceira no projecto, no sentido de reforçar a cooperação entre a escola, as instituições e a comunidade.