Nova acção de colheita de sangue está marcada para 22 de Abril, na Póvoa de Santa Iria. Alterações às regras permitem dádiva até aos 70 anos.

Colheita de sangue na Póvoa de Sta.Iria com novas regras para dadores

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove, no próximo dia 22 de Abril, uma nova sessão de colheita de sangue, em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

A acção decorrerá entre as 15h00 e as 19h30, na sede da associação, na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, no Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria, tendo como principal objectivo o reforço das reservas nacionais de sangue e a sensibilização da população para a importância deste gesto solidário.

A associação recorda que a dádiva de sangue é um acto seguro, rápido e fundamental, podendo cada colheita contribuir para salvar até três vidas, num contexto em que as necessidades hospitalares são permanentes.

A associação recorda ainda que foram introduzidas alterações aos critérios de selecção de dadores, alargando o universo de potenciais participantes. Entre as principais mudanças, destaca-se o facto de os dadores regulares poderem agora doar até aos 70 anos, mediante avaliação médica no local, sendo que a realização da primeira dádiva após os 60 anos passa a depender de critério clínico.

No que respeita à alimentação, deixa de ser obrigatório aguardar pela digestão completa, sendo apenas recomendada a ingestão de refeições leves antes da dádiva, desde que não haja sensação de enfartamento.

Foram igualmente eliminados alguns impedimentos anteriormente considerados definitivos. Pessoas que tenham residido no Reino Unido entre 1980 e 1996, bem como aquelas que tenham recebido transfusões de sangue após 1980, passam agora a poder dar sangue.

Também os candidatos submetidos a cirurgias de perda de peso, como sleeve gástrico ou bypass, podem doar decorridos 180 dias após a intervenção, desde que apresentem peso estabilizado e valores laboratoriais adequados.

Por outro lado, deixa de existir o período de suspensão para pessoas que tenham viajado para zonas de risco associadas ao vírus do Nilo Ocidental, em virtude da introdução de novos testes de rastreio genético mais eficazes.