uma parceria com o Jornal Expresso
16/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 16-04-2026 10:00

Entroncamento revisita vida antes do 25 de Abril em nova exposição

cravo 25 de abril revolucao
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mostra vai recordar o quotidiano ferroviário e social da cidade antes da Revolução de Abril.

No âmbito das comemorações do Revolução de 25 de Abril de 1974, a Câmara do Entroncamento vai promover, entre 18 a 30 de Abril, a exposição “O Entroncamento antes do 25 de abril: A Vida ao Ritmo do Apito”, que irá estar em exibição no átrio dos Paços do Concelho e na Biblioteca Municipal.
A mostra pretende levar os visitantes a recuar no tempo e a conhecer um Entroncamento onde o quotidiano era ditado pelo som dos comboios e pela rotina dos trabalhadores ferroviários, onde quase todas as famílias tinham alguém a trabalhar na “Companhia” (CP). Numa realidade em que a cidade decorria ao ritmo das oficinas e das locomotivas a vapor, o percurso expositivo evoca também uma sociedade organizada por hierarquias, visível na divisão dos bairros, onde o ambiente era simultaneamente pacato e vigiado.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região