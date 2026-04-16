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Cultura | 16-04-2026 07:00

“Feio – O Musical” leva história clássica ao Entroncamento

TEATRI SARAY TEATRO
foto ilustrativa
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Espectáculo infantil inspirado em “O Patinho Feio” chega ao Cineteatro São João a 2 de Maio.

O Cineteatro São João recebe, no dia 2 de Maio, pelas 16h00, o espectáculo infantil “Feio – O Musical”, uma adaptação do clássico O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. A peça convida o público a acompanhar a história de um patinho diferente dos restantes, numa viagem marcada pela procura de aceitação e identidade. Com recurso à música, dança e personagens cativantes, o espectáculo aborda valores como a amizade, a inclusão e a importância de cada um aceitar quem é.
Os bilhetes têm o valor de 7,50 euros e podem ser adquiridos nos locais habituais, como o Posto de Turismo, Piscinas Municipais, Serviço de Águas da Câmara Municipal, lojas Worten, Fnac, CTT, online e na bilheteira do Cineteatro no dia, uma hora antes, caso ainda existam lugares disponíveis.

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