Malaqueijo recebe a 2.ª edição do “Fado & Vinho”

Evento decorre no dia 30 de Maio na Adega da Vinícola, em Malaqueijo.

A ZOI | Casa da Colina - Associação de Solidariedade Social promove a 2.ª edição do evento “Fado & Vinho”, a realizar no dia 30 de Maio na Adega da Vinícola, em Malaqueijo, Rio Maior. O evento contará com a actuação dos fadistas António Pinto Bastos, Andreia Coelho e Diogo Ferreira.