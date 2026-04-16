Cultura | 16-04-2026 07:00
Malaqueijo recebe a 2.ª edição do “Fado & Vinho”
foto ilustrativa
Evento decorre no dia 30 de Maio na Adega da Vinícola, em Malaqueijo.
A ZOI | Casa da Colina - Associação de Solidariedade Social promove a 2.ª edição do evento “Fado & Vinho”, a realizar no dia 30 de Maio na Adega da Vinícola, em Malaqueijo, Rio Maior. O evento contará com a actuação dos fadistas António Pinto Bastos, Andreia Coelho e Diogo Ferreira.
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