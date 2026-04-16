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Cultura | 16-04-2026 17:29

Pontével lança concurso de DJs com actuação nos Quarentões 2026

danca musica electronica ilustrativa
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Quarentões 26 Sessions decorrem entre 15 de Abril e 30 de Maio e estão abertas para participantes de todas as idades.

A freguesia de Pontével, no concelho do Cartaxo, vai estrear o “Quarentões 26 Sessions”, uma competição de DJs promovida pelos Quarentões, grupo organizador da Festa de Pontével. As inscrições são gratuitas e decorrem entre 15 de Abril e 30 de Maio, estando abertas a participantes de todas as idades.
Os três finalistas actuam no dia 12 de Julho, no Bar do Rio da Fonte, sendo o vencedor escolhido pelo público. O prémio é a catuação na tenda electrónica da 69.ª edição da Festa de Pontével, a 8 de Setembro.

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