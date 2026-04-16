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Cultura | 16-04-2026 14:52

Salvaterra de Magos assinala 25 de Abril com mais de duas semanas de iniciativas

Salvaterra de Magos assinala 25 de Abril com mais de duas semanas de iniciativas
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Entre concertos, exposições, actividades culturais e momentos evocativos, o concelho envolve a comunidade numa programação pensada para todas as idades.

O município de Salvaterra de Magos vai assinalar o 52.º aniversário do 25 de Abril com um conjunto de iniciativas a decorrer entre 17 de Abril e 3 de Maio, envolvendo diferentes freguesias do concelho.
O programa inclui exposições, concertos, actividades culturais, desportivas e momentos evocativos, promovidos pela Câmara Municipal em parceria com juntas de freguesia, IPSS, associações e colectividades.
No dia 25 de Abril, as comemorações incluem showcooking no Mercado Diário, arruada, hastear da bandeira, mini concerto e inauguração de uma exposição evocativa das eleições democráticas, culminando com a sessão solene da Assembleia Municipal e, à noite, o concerto “Carlos Paredes em Cravo”, na Capela Real.
A programação prossegue a 26 de Abril com a caminhada “Rota da Liberdade” e o espectáculo “Canções de Abril”, em Muge.
Ao longo de duas semanas, estão ainda previstas diversas iniciativas culturais, recreativas e solidárias, bem como exposições em vários espaços do concelho.

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