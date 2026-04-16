Santarém celebra a sua identidade com novo mural no Jardim da República

A Câmara de Santarém assinala, no sábado, 18 de Abril, às 11h00, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a inauguração do mural `Ode a Santarém´, localizado no muro na envolvente do Jardim da República, junto à Rua 31 de Janeiro.

Da autoria do artista João Maria Ferreira, natural de Santarém, a obra nasce de uma ligação próxima ao território e traduz, numa linguagem contemporânea, elementos que fazem parte da identidade de Santarém, como o Tejo, o património e a cultura ribatejana. Mais do que uma intervenção artística, este mural é um convite a olhar para Santarém com novos olhos, através da sua história, da sua paisagem e das suas tradições, reforçando também a ligação profunda da cidade ao rio Tejo e à Ribeira de Santarém, numa relação que faz parte da sua identidade e da forma como o território se construiu.

Segundo nota do município, o mural foi pensado para dialogar com o espaço onde se insere, respeitando o enquadramento urbano e acrescentando uma nova dimensão visual a uma zona emblemática da cidade. “Valorizar o nosso património é afirmar quem somos e projectar Santarém no futuro. Este mural é um exemplo disso mesmo: talento local ao serviço da nossa identidade e da forma como queremos viver a cidade”, diz o presidente do município, João Leite, citado em nota de imprensa.