Abrantes celebra Abril com nova Praça da Liberdade e três dias de festa

O concelho de Abrantes vai assinalar os 52 anos do 25 de Abril de 1974 com três dias de iniciativas abertas à população, promovidas pela câmara municipal. Entre 24 e 26 de Abril, o programa oficial distribui-se por vários pontos do concelho e inclui espectáculos, actividades desportivas, uma sessão solene da Assembleia Municipal e a inauguração de um novo espaço público em Rossio ao Sul do Tejo. As comemorações arrancam na quinta-feira, 24 de Abril, com a sessão ordinária da Assembleia Municipal. Nesse mesmo dia, às 21h50, a Sede Social de Rio de Moinhos recebe o espetáculo “Abril, Abrantes”, pelo Orfeão de Abrantes, com entrada livre.

No feriado de sexta-feira, 25 de Abril, o dia começa cedo com a tradicional caminhada na Bemposta, com concentração marcada para as 9h junto à Junta de Freguesia. A partir das 10h00, a Cidade Desportiva de Abrantes acolhe mais uma edição do Grande Prémio de Atletismo 25 de Abril, numa organização da Junta de Freguesia de Abrantes e Alferrarede em parceria com o município. Também na manhã de 25 de Abril, a Associação Juvenil Remoinhos D’Água promove um passeio de cicloturismo entre Rio de Moinhos, Constância e Rio de Moinhos, com concentração às 9h00 na Casa do Povo de Rio de Moinhos. As inscrições decorrem até 20 de Abril junto da associação.

O momento mais simbólico do programa está marcado para as 16h00 de 25 de Abril, com a inauguração da Praça da Liberdade, em Rossio ao Sul do Tejo. A cerimónia inclui um momento cultural com o Orfeão de Abrantes e será seguida da sessão extraordinária comemorativa da Assembleia Municipal. Depois, o novo espaço recebe um arraial popular animado pela banda Tens Cóvir. No sábado, 26 de Abril, o MAC – Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida assinala o seu primeiro aniversário com o espetáculo “Cidades Imaginárias, Variações sobre o fado antigo”, com Anabela Duarte, José Horta e João Vaz. A iniciativa tem entrada gratuita, limitada à lotação do espaço. Em paralelo, nos dias 24 e 25 de Abril, o Parque Urbano de São Lourenço acolhe o XXII F’ESTA – Festival de Tunas da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.