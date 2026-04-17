Anna Celeno e John Carson Junior vencem Prémio Literário “Alves Redol”

Anna Celeno e John Carson Junior são os vencedores da última edição do Prémio Literário “Alves Redol”, distinguindo-se nas categorias de Romance e Conto, respectivamente. Na modalidade de Romance, Anna Celeno conquistou o 1.º Prémio com a obra “Silentia: Liturgia de Silêncios”. O júri atribuiu ainda menções honrosas a Norma Matias, com “O Cerco do Silêncio”, e a Francisco Sanguinho, com “O homem que dizia ser Alberto Caeiro”. Já na categoria de Conto, John Carson Junior foi distinguido com o 1.º Prémio pela obra “As Moscas do Café Triste”. A menção honrosa foi atribuída a Alberto Nunes com “Felicidade e Outras Vidas”. Promovido pela câmara municipal, o prémio literário homenageia Alves Redol, uma das figuras maiores do neorrealismo português e natural do concelho, reforçando o seu papel na valorização e divulgação de novos talentos da literatura em língua portuguesa.