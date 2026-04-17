“Filhas de Abril” evocam a Revolução em concerto no Espaço Jackson

O Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, recebe no dia 18 de Abril, pelas 21h30, o concerto “Filhas de Abril: A Cantiga é uma Arma”.

Em palco estarão Rita Sousa (voz, guitarra e percussão) e Salomé Abreu (voz e percussão), num espectáculo que junta música, palavra e imagem, num tributo aos poetas e compositores da Revolução.

As entradas são livres.