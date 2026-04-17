uma parceria com o Jornal Expresso
17/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 17-04-2026 12:00

“Filhas de Abril” evocam a Revolução em concerto no Espaço Jackson

“Filhas de Abril” evocam a Revolução em concerto no Espaço Jackson
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Espectáculo com entrada livre reúne música, palavra e imagem numa noite dedicada à memória de Abril.

O Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, recebe no dia 18 de Abril, pelas 21h30, o concerto “Filhas de Abril: A Cantiga é uma Arma”.
Em palco estarão Rita Sousa (voz, guitarra e percussão) e Salomé Abreu (voz e percussão), num espectáculo que junta música, palavra e imagem, num tributo aos poetas e compositores da Revolução.
As entradas são livres.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região