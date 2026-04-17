União das Freguesias de Alenquer celebra 25 de Abril em Albarróis

A União das Freguesias de Alenquer, em parceria com o Centro de Convívio de Albarróis, vai assinalar o 25 de Abril com um programa comemorativo aberto à população, a decorrer no Centro de Convívio de Albarróis.

A iniciativa, de entrada gratuita, pretende celebrar a data histórica num ambiente de convívio e partilha, reforçando os laços da comunidade e os valores associados à liberdade.

O programa inclui um almoço convívio com porco no espeto e bebidas à discrição. A tarde será animada com um momento cultural às 15h45, a cargo do Rancho Folclórico de Alenquer.

As comemorações realizam-se no dia 25 de Abril e estão limitadas a 250 participantes, sendo obrigatória inscrição prévia na sede do Centro de Convívio de Albarróis. As inscrições podem igualmente ser efectuadas através de contacto telefónico via WhatsApp ou por email.