Visita guiada em Santarém sobre o Gótico e o Romantismo

A Câmara de Santarém vai promover, no sábado, 18 de Abril, uma visita guiada dedicada ao património histórico e paisagístico da cidade, no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, indicou a autarquia. A iniciativa, intitulada "Santarém entre o Gótico e o Romantismo", irá decorrer entre as 09h30 e as 11h30 e propõe um percurso "interpretativo que atravessa diferentes períodos da história urbana, desde vestígios medievais até expressões do urbanismo romântico e tardonovecentista", lê-se numa nota do município.

O itinerário começará na Igreja da Piedade, incluindo a observação da antiga Porta de Leiria, seguindo para a Praça Marquês de Sá da Bandeira, Rua Dr. Joaquim Luís Martins e Escadinhas das Figueiras, com vista sobre os antigos mosteiros de São Francisco e de Santa Clara. A visita prosseguirá depois para o Jardim das Portas do Sol e Praça Visconde Serra do Pilar, terminando na Igreja de São Nicolau, onde estão os túmulos de João Afonso de Santarém e de Fernão Rodrigues Redondo.