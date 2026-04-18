Carregado e Cadafais celebram 25 de Abril com música, desporto e convívio

A União das Freguesias de Carregado e Cadafais vai assinalar o 25 de Abril com um programa comemorativo que inclui iniciativas culturais, desportivas e de convívio abertas à população.

As comemorações arrancam na noite de 24 de Abril, às 21h30, com um concerto da Sociedade União Musical Alenquerense, de entrada livre.

No dia 25 de Abril, as actividades começam às 08h30 com o hastear das bandeiras, seguindo-se, às 09h00, um passeio motard promovido pelo Grupo Motard Tigres da Estrada. Pelas 10h00 está prevista uma caminhada aberta à população.

O programa prossegue à tarde, às 15h00, com a actuação do Rancho Folclórico do Carregado, também com entrada livre.