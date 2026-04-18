uma parceria com o Jornal Expresso
18/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 18-04-2026 16:00

Carregado e Cadafais celebram 25 de Abril com música, desporto e convívio

cravos 25 de abril
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Programa inclui concerto, passeio motard, caminhada e actuações culturais em dois dias de comemorações.

A União das Freguesias de Carregado e Cadafais vai assinalar o 25 de Abril com um programa comemorativo que inclui iniciativas culturais, desportivas e de convívio abertas à população.
As comemorações arrancam na noite de 24 de Abril, às 21h30, com um concerto da Sociedade União Musical Alenquerense, de entrada livre.
No dia 25 de Abril, as actividades começam às 08h30 com o hastear das bandeiras, seguindo-se, às 09h00, um passeio motard promovido pelo Grupo Motard Tigres da Estrada. Pelas 10h00 está prevista uma caminhada aberta à população.
O programa prossegue à tarde, às 15h00, com a actuação do Rancho Folclórico do Carregado, também com entrada livre.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região