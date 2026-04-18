Dia dos Monumentos: tesouros patrimoniais esquecidos pela região

Convento de Almoster e o Castelo de Alcanede são exemplo, na região, de património que passa ao lado de rotas turísticas, apesar da sua magnitude, peso histórico e arquitéctonico. Este sábado, 18 de Abril, assinala-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.

No país e na região há monumentos de valor histórico e patrimonial que, apesar da sua relevância, continuam a passar despercebidos aos turistas e até população local. Alguns são já uma sombra daquilo que foram noutros tempos, revelando falta de conservação e investimento público. No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado a 18 de Abril, O MIRANTE visitou alguns desses espaços na região, como o Convento de Santa Maria de Almoster e o Castelo de Alcanede, dois monumentos que hoje revelam sinais de degradação e que apesar da imponência e do peso histórico que carregam, já não ocupam o lugar de destaque que deveriam na memória colectiva local.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, afirma que o município tem procurado devolver visibilidade a estes espaços através da sua integração em roteiros turísticos, divulgação nos canais institucionais e até criação de produtos digitais pensados para atrair novos públicos. O autarca sublinha ainda que a estratégia passa também por garantir melhores condições de conservação e acessibilidade, quer através de "intervenção directa ou através de parceiros".

*Artigo desenvolvido na próxima edição semanal de O MIRANTE.