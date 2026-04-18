Exposição que homenageia torrejanos que lutaram pela liberdade termina a 25 de Abril

Mais do que revisitar o passado, a mostra afirma-se como um tributo à memória colectiva do concelho, valorizando o papel de todos os torrejanos que enfrentaram a repressão e contribuíram para a construção da democracia.

A exposição documental “Torrejanos da Liberdade”, patente no Centro Humberto Delgado (CHUDE), no Boquilobo, concelho de Torres Novas, despede-se do público no próximo 25 de Abril, encerrando um ciclo de homenagem àqueles que, ao longo de várias gerações, resistiram e lutaram pela liberdade.

Inaugurada no final de 2023 esta foi a primeira exposição apresentada pelo CHUDE e reúne um conjunto de documentos e testemunhos que evocam homens e mulheres do concelho de Torres Novas que, de diferentes formas, marcaram a defesa da liberdade. O percurso expositivo atravessa vários momentos da história portuguesa, desde os primeiros tempos do republicanismo até à resistência à ditadura do Estado Novo. O encerramento da exposição no simbólico dia 25 de Abril reforça o significado desta iniciativa, que cruza história local e consciência cívica.