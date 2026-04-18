Cultura | 18-04-2026 15:00
Exposição que homenageia torrejanos que lutaram pela liberdade termina a 25 de Abril
foto ilustrativa
Mais do que revisitar o passado, a mostra afirma-se como um tributo à memória colectiva do concelho, valorizando o papel de todos os torrejanos que enfrentaram a repressão e contribuíram para a construção da democracia.
A exposição documental “Torrejanos da Liberdade”, patente no Centro Humberto Delgado (CHUDE), no Boquilobo, concelho de Torres Novas, despede-se do público no próximo 25 de Abril, encerrando um ciclo de homenagem àqueles que, ao longo de várias gerações, resistiram e lutaram pela liberdade.
Inaugurada no final de 2023 esta foi a primeira exposição apresentada pelo CHUDE e reúne um conjunto de documentos e testemunhos que evocam homens e mulheres do concelho de Torres Novas que, de diferentes formas, marcaram a defesa da liberdade. O percurso expositivo atravessa vários momentos da história portuguesa, desde os primeiros tempos do republicanismo até à resistência à ditadura do Estado Novo. O encerramento da exposição no simbólico dia 25 de Abril reforça o significado desta iniciativa, que cruza história local e consciência cívica.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1766
15-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1766
15-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1766
15-04-2026
Capa Vale Tejo
15-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região